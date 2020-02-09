Експерти назвали нові терміни пікового поширення коронавірусу. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n133431-eksperty-nazvaly-novi-terminy-pikovogo-poshyrennya-koronavirusu.html

Ракурс

Пік спалаху китайського коронавірусу очікується у другій половині лютого 2020 року.

Науковці з Лондонської школи гігієни та дослідження тропічних хвороб розробили математичну модель розповсюдження коронавірусу 2019-nCoV. Експерти опиралися на інформацію про захворюваність в китайському Ухані та провінції Хубей. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами вченого Адама Кухарського, очікується, що коронавірус інфікує майже 5% мешканців Уханя. Точну дату піку епідемії вчені назвати не можуть.

Ситуація досить невизначена, а тому точну дату назвати складно. Але, виходячи з наявних даних, можна припустити, що на піку в Ухані захворіє близько 5% жителів цього міста, тобто приблизно 500 тис. осіб, — заявив Кухарський.

Тим часом Міністерство фінансів КНР направило на боротьбу з коронавірусом понад 10 млрд дол. Ці гроші підуть на діагностику та лікування хвороби.

Нагадаємо, від пневмонії, яку викликає новий тип коронавірусу померли вже 813 осіб. Також у понад 37 тис. людей діагностували зараження коронавірусом. Водночас із лікарень виписали 2 тис. 701 особу, яких вдалося вилікувати від інфекції.

Науковці вважають, що ці цифри сильно занижені. На їхню думку, коронавірус у легкій формі виявили далеко не у всіх інфікованих.