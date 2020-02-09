Эксперты назвали новые сроки пикового распространения коронавирус. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/n133431-eksperty-nazvali-novye-sroki-pikovogo-rasprostraneniya-koronavirusa.html

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Пик вспышки китайского коронавируса ожидается во второй половине февраля 2020 года.

Ученые из Лондонской школы гигиены и исследование тропических болезней разработали математическую модель распространения коронавируса 2019-nCoV. Эксперты ссылались на информацию о заболеваемости в китайском Ухане в провинции Хубэй. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам ученого Адама Поварского, ожидается, что коронавирус инфицирует почти 5% жителей Уханя. Точную дату пика эпидемии ученые назвать не могут.

Ситуация довольно неопределенная, а потом точную дату назвать сложно. Но, исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тыс. лиц, — заявил Кухарский.

Тем временем Министерство финансов КНР направило на борьбу с коронавирусом свыше 10 млрд долл. Эти деньги пойдут на диагностику и лечение болезни.

Напомним, от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса умерли уже 813 человек. Также более 37 тыс. человек диагностировали заражение коронавирусом. В то же время из больниц выписали 2 тыс. 701 человека, которых удалось вылечить от инфекции.

Ученые считают, что эти цифры сильно занижены. По их мнению, коронавирус в легкой форме обнаружили далеко не у всех инфицированных.