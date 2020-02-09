Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак. Фото: Фокус

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Зарплаты прокуроров в реформированном Офисе генерального прокурора Украины существенно увеличатся.

После завершения реформы зарплата прокурора в Офисе генпрокурора составит 29 тыс. грн вместо предыдущих 7 тыс. грн. С надбавками и премиями эта сумма будет еще выше. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак в интервью «Радіо Свобода».

По его словам, месячная зарплата прокурора местной прокуратуры составит 23 тыс. грн. В Офисе генпрокурора объясняют, что увеличенные оклады должны уменьшить случаи коррупции.

Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают риск коррупционных рисков, — заявил Чумак.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с инициативой, чтобы зарплаты министра, заместителя министра, других чиновников привязали к среднему уровню в государстве.