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Зарплату чиновников привяжут к средней по Украине - Гончарук, фото: facebook

Зарплату чиновников правительства привяжут к средней по Украине — Гончарук

5 фев 2020, 08:20
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Зарплаты в правительстве должны соответствовать средним по стране.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил такое мнение в ходе совещания в Офисе президента с участием представителей Верховной Рады и Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Чиновник считает, что зарплаты министра, заместителя министра, других высокопоставленных стоит привязать к среднему уровню в государстве. Выплаты планируют в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат.

Гончарук сообщил и об изменениях относительно премий. Максимальная премия, по его словам, будет не более чем один оклад.

И нужно прекращать выплаты по 200−400% премий, — заявил он.

Глава правительства добавил, что зарплаты руководства правительства станет публичной, ее должны публиковать ежемесячно. Также он обратился к компании «Нафтогаз». Гончарук попросил наблюдательный совет воздержаться от выплат крупных премий руководству.

Напомним, в январе Гончарук заявил, что зарплаты топ-менеджеров госпредприятий будут пересмотрены. В обществе раскритиковали размеры выплат чиновников, назвав космическими по сравнению с зарплатами обычных граждан Украины.

Источник: Ракурс


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