Зарплату високопосадовців прив’яжуть до середньої по Україні — Гончарук, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n133185-zarplatu-vysokoposadovciv-pryv-yajut-do-serednoyi-po-ukrayini-goncharuk.html

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Зарплати в уряді повинні відповідати середнім по країні.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук висловив таку думку під час наради в Офісі президента за участю представників Верховної Ради та Кабміну. Про це повідомляє прес-служба ОП.

Чиновник вважає, що зарплати міністра, заступника міністра, інших високопосадовців варто прив’язати до середнього рівня в державі. Виплати планують в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат.

Гончарук повідомив і про зміни щодо премій. Максимальна премія, за його словами, буде не більше ніж один оклад.

І потрібно припиняти виплати по 200−400% премій, — заявив він.

Глава уряду додав, що зарплати керівництва уряду стане публічною, її публікуватимуть щомісяця. Також він звернувся до компанії «Нафтогаз». Гончарук попросив наглядову раду утриматися від виплат великих премій керівництву.

Нагадаємо, у січні Гончарук заявив, що зарплати топ-менеджерів держпідприємств будуть переглянуті. У суспільстві розкритикували розміри виплат чиновників, назвавши космічними у порівнянні з зарплатами звичайних громадян України.