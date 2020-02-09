Биатлонистка Юлия Журавок. Фото: Википедия

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Ракурс

Юлия Журавок, украинская биатлонистка, успешно выступила на шестом этапе Кубка IBU в итальянском Мартел-валь-Мартелло.

Спортсменка из Украины допустила один промах на огневом рубеже и отстала всего на 20 секунд от победительницы Иди Лиен из Норвегии. Второе место заняла немка Франциска Хильдебранд. Бронзовая медаль досталась Юлии Журавок. Об этом 9 февраля сообщает biathlon.com.ua.

В двадцатку лучших вошли еще две спортсменки из Украины — Ольга Абрамова и Надежда Белкина.

По результатам Кубка IBU тренерский штаб сборной Украины планирует решить, кто из биатлонисток поедет на чемпионат мира. Мировое первенство стартует в Италии уже 13 февраля.

Напомним, в 2019 году украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в конкурсе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)в номинации «Восходящая звезда».