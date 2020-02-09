Самолет British Airways совершил самый быстрый рейс из Нью-Йорка в Лондон. Фото: pxhere.com

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Ракурс

Шторм «Киара» помог самолету авиакомпании British Airways установить рекорд самого быстрого рейса из Нью-Йорка в Лондон.

Самолет сумел пересечь Атлантику за рекордное время. Благодаря сильному ветру со шторма «Киара» авиалайнер достиг скорость в 1287 км/ч. Самолет Boeing 747 компании British Airways вылетел 8 февраля из Нью-Йорка и достиг Лондона за 4 часа. 56 мин. Отмечается, что он долетел на минуту быстрее, чем самолет авиакомпании Virgin Atlantic. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Flightradar24.

Издание пишет, что шторм двигался по направлению к Великобритании, из-за чего полеты осуществлялись быстрее. Из-за сильного ветра полеты из Лондона в Нью-Йорк продолжались на 2,5 часа дольше. При этом было отменено много рейсов из-за непогоды.

Как известно, побитый рекорд принадлежал компании Norwegian. В январе 2018 года их воздушное судно долетело из Нью-Йорка до Лондона за 5 час. 13 мин. При обычных условиях среднее время полета между Нью-Йорком и Лондоном 6 часов 13 минут.

Напомним, в феврале 2019 года британский Boeing 787−9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic превысил скорость звука. Пассажирский самолет попал в сильный воздушный поток и долетел из Лос-Анджелеса в Лондон на 48 минут раньше.