Літак British Airways здійснив найшвидший рейс із Нью-Йорка до Лондона. Фото: pxhere.com

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Шторм «Кіара» допоміг літаку авіакомпанії British Airways встановити рекорд із найшвидшого рейсу з Нью-Йорка до Лондона.

Літак зумів перетнути Атлантику за рекордний час. Завдяки сильному вітру зі шторму «Кіара» авіалайнер досягнув швидкість у 1287 км/год. Літак Boeing 747 компанії British Airways вилетів 8 лютого з Нью-Йорка та досягнув Лондона за 4 год. 56 хв. Зазначається, що він долетів на хвилину швидше, ніж літак авіакомпанії Virgin Atlantic. Про це повідомляє The Independent із посиланням на Flightradar24.

Видання пише, що шторм рухався у напрямку до Великої Британії, через що польоти здійснювалися швидше. Через сильний вітер польоти з Лондона до Нью-Йорка тривали на 2,5 години довше. При цьому було скасовано багато рейсів через негоду.

Як відомо, побитий рекорд належав компанії Norwegian. У січні 2018 року їхнє повітряне судно дісталося з Нью-Йорка до Лондона за 5 год. 13 хв. За звичайних умов середній час польоту між Нью-Йорком і Лондоном 6 годин 13 хвилин.

Нагадаємо, у лютому 2019 року британський Boeing 787−9 Dreamliner авіакомпанії Virgin Atlantic перевищив швидкість звуку. Пасажирський літак потрапив в сильний повітряний потік і долетів з Лос-Анджелеса до Лондона на 48 хвилин раніше.