У РФ літак здійснив жорстку посадку: є постраждалі. Фото: Лентач

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Літак «Боїнг» авіакомпанії Utair здійснив жорстку посадку в місті Усинськ російської республіки Комі. На борту літака перебувало 94 людини, в результаті посадки постраждали декілька осіб.

За попередніми даними, такий інцидент стався через технічні проблеми з літаком. При заході на посадку виникли проблеми з випуском шасі, тому літак сів на «пузо», пише Telegram-канал Baza.

Інцидент стався 9 лютого близько 12.40 за місцевим часом. Внаслідок жорсткої посадки за медичною допомогою звернулися двоє людей — чоловік і жінка.

Очевидці також зняли момент посадки літака. На кадрах, знятих пасажиром авіалайнера через ілюмінатор видно, як борт заходить на посадку, а потім вдаряється об землю. Через сильний удар у літаку відвалюється одна з внутрішніх панелей.

Після посадки до місця події прибули рятувальники, адже з літака почав витікати гас.

Нагадаємо, раніше гвинтокрил Мі-8, що належить авіакомпанії «Евенкійські авіалінії», здійснив вимушену жорстку посадку в Евенкійському районі Красноярського краю РФ. На борту вертольота знаходилися 24 людини, шестеро із них отримали травми різної тяжкості.