На Закарпатті затримано злочинне угруповання. Фото: Нацполіція

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Нацполіція затримала в Закарпатській області злочинне угруповання з семи осіб. За даними правоохоронців, вони планували «встановити контроль над регіоном».

Під час затримання підозрювані чинили збройний опір і намагалися втекти з місця події. Але поліцейські їх затримали. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Спецоперацію із затримання провели ввечері 8 лютого в селищі Нижні Ворота Закарпатської області. Було прийнято рішення про притягнення до поліцейської операції спецпідрозділу КОРД і роти особливого призначення поліції області. За повідомленням правоохоронців, лідер злочинної групи пересувався на броньованому автомобілі. З місця події вилучено транспортні засоби та зброю.

Після проведення відповідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження та повідомленні затриманим про підозру.

Зазначимо, раніше повідомлялося про затримання в Нижніх Воротах кількох людей, які можуть бути причетні до стрілянини в Мукачево, яка сталася 7 лютого.

Як відомо, стрілянина в Мукачево Закарпатської області сталася 7 лютого близько 10.00 в мікрорайоні Росвигово, який ще називають Чикаго. Посеред вулиці невідомий відкрив вогонь по позашляховику Mercedes «кубик». Поранення отримали двоє людей — 24-річний та 40-річний місцеві жителі. Поліція відкрила провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб і за фактом незаконного поводження зі зброєю.