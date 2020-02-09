На Закарпатье задержана преступная группировка. Фото: Нацполиция

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Нацполиция задержала в Закарпатской области преступную группировку из семи человек. По данным правоохранителей, задержанные планировали «установить контроль над регионом».

Во время задержания подозреваемые оказывали вооруженное сопротивление и пытались сбежать с места события. Но полицейские их задержали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Спецоперация по задержанию была проведена вечером 8 февраля в поселке Нижние Ворота Закарпатской области. Было принято решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области. По сообщению правоохранителей, лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места события изъяты транспортные средства и оружие.

После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщении задержанным о подозрении.

Отметим, ранее сообщалось о задержании в Нижних Воротах нескольких человек, которые могут быть причастны к стрельбе в Мукачево, которая произошла 7 февраля.

Как известно, стрельба в Мукачево Закарпатской области произошла 7 февраля около 10.00 в микрорайоне Росвигово, который еще называют Чикаго. Посреди улицы неизвестный открыл огонь по внедорожнику Mercedes «кубик». Ранения получили два человека — 24-летний и 40-летний местные жители. Полиция открыла производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и по факту незаконного обращения с оружием.