Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На Закарпатье задержана преступная группировка. Фото: Нацполиция

На Закарпатье задержана преступная группировка: в полиции говорят, что она хотела захватить регион (ФОТО, ВИДЕО)

9 фев 2020, 12:44
999

Нацполиция задержала в Закарпатской области преступную группировку из семи человек. По данным правоохранителей, задержанные планировали «установить контроль над регионом».

Во время задержания подозреваемые оказывали вооруженное сопротивление и пытались сбежать с места события. Но полицейские их задержали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Спецоперация по задержанию была проведена вечером 8 февраля в поселке Нижние Ворота Закарпатской области. Было принято решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области. По сообщению правоохранителей, лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места события изъяты транспортные средства и оружие.

На Закарпатье задержана преступная группировка. Фото: Нацполиция

После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщении задержанным о подозрении.

На Закарпатье задержана преступная группировка. Фото: Нацполиция

Отметим, ранее сообщалось о задержании в Нижних Воротах нескольких человек, которые могут быть причастны к стрельбе в Мукачево, которая произошла 7 февраля.

Как известно, стрельба в Мукачево Закарпатской области произошла 7 февраля около 10.00 в микрорайоне Росвигово, который еще называют Чикаго. Посреди улицы неизвестный открыл огонь по внедорожнику Mercedes «кубик». Ранения получили два человека — 24-летний и 40-летний местные жители. Полиция открыла производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и по факту незаконного обращения с оружием.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Смертельному коронавирусу из Китая дали новое название

Власти Китая дали временное официальное название смертельному коронавирусу, который стал причиной смерти уже более 800 человек. Он будет называться Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), что переводится как «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса»

Новости мира
10:15