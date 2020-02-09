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В РФ самолет совершил жесткую посадку: есть пострадавшие. Фото: Лентач

В РФ самолет совершил жесткую посадку: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

9 фев 2020, 13:21
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Самолет «Боинг» авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в городе Усинск российской республики Коми. На борту самолета находились 94 человека, в результате посадки пострадали несколько человек.

По предварительным данным, такой инцидент произошел из-за технических проблем с самолетом. При заходе на посадку были проблемы с выпуском шасси, поэтому самолет сел на «брюхо», пишет Telegram-канал Baza.

В РФ самолет совершил жесткую посадку: есть пострадавшие. Фото: Лентач

Инцидент произошел 9 февраля около 12.40 по местному времени. В результате жесткой посадки за медицинской помощью обратились два человека — мужчина и женщина.

В РФ самолет совершил жесткую посадку: есть пострадавшие. Фото: Лентач

Очевидцы также сняли момент посадки самолета. На кадрах, снятых пассажиром авиалайнера через иллюминатор видно, как борт заходит на посадку, а затем ударяется о землю. Из-за сильного удара в самолете отваливается одна из внутренних панелей.

После посадки к месту события прибыли спасатели, ведь из самолета начал вытекать керосин.

Напомним, ранее вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Эвенкийские авиалинии», совершил вынужденную жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края РФ. На борту вертолета находились 24 человека, шестеро из них получили травмы различной степени тяжести.


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