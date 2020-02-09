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В Іспанії та Великобританії збільшилася кількість інфікованих коронавірусом. Фото: Reuters/Axel Schmidt

Епідемія коронавірусу: в Іспанії та Британії збільшилася кількість інфікованих

9 лют 2020, 14:50
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Смертельний коронавірус стрімко шириться за межами Китаю. У країнах Європи зареєстровано вже близько 40 випадків інфікування новим типом коронавірусу.

Зокрема нові випадки інфікування коронавірусом зафіксували в Іспанії та Великобританії. Про це повідомляє Reuters.

В Іспанії новий випадок зараження зафіксували на Майорці. Хворий — громадянин Британії. Водночас результати тестів показали, що у його дочки та дружини коронавірусної інфекції немає.

Також зросла кількість хворих на коронавірус і в самій Великій Британії. Тепер лабораторно підтверджених випадків зараження в країні чотири. За словами головного лікаря Англії Кріса Уітта, тривають спроби з’ясувати, з ким спілкувалися заражені.

Зазначимо, станом на 9 лютого загальна кількість загиблих від коронавірусу досягла 813 осіб. Також у понад 37 тис. людей діагностували зараження коронавірусом. Водночас з лікарень виписали 2 тис. 701 людину, яку вдалося вилікувати від коронавірусної інфекції.

У країнах Європи зареєстровано близько 40 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них найбільше в Німеччині та Франції — 14 і 11 відповідно. Також інфіковані коронавірусом нового типу є в Британії, Італії, Росії, Фінляндії, Швеції, Іспанії та Бельгії.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що в Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання пневмонією, викликаною новим типом коронавірусу 2019-nCoV.


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