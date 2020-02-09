В Україні немає підтверджених випадків захворювання коронавірусом. Фото: EPA-EFE

https://racurs.ua/ua/n133425-v-ukrayini-nemaie-pidtverdjenyh-vypadkiv-zahvoruvannya-koronavirusom-moz.html

Ракурс

Смертельний коронавірус ще не дістався України. Серед понад 37 тис. осіб, у яких зафіксовано інфікування новим типом коронавірусу, українців немає.

В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання пневмонією, викликаною новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ).

Дані наводяться за станом на 9 лютого. У МОЗ також нагадали, що громадяни, які прибули в Україну з китайської провінції Хубей, перебуватимуть на карантині 14 днів.

У Міністерстві охорони здоров’я додали, що в країнах Європи зареєстровано 37 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них найбільше в Німеччині і Франції — 14 і 11 відповідно. Також інфіковані коронавірусом нового типу є в Британії, Італії, Росії, Фінляндії, Швеції, Іспанії та Бельгії.

Зазначимо, станом на 9 лютого загальна кількість загиблих від коронавірусу досягла 813 осіб. Також у понад 37 тис. людей діагностували зараження коронавірусом. Водночас з лікарень виписали 2 тис. 701 людину, яку вдалося вилікувати від коронавірусної інфекції.

Як писав «Ракурс», смертельний коронавірус з Китаю буде називатися Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), що перекладається як «пневмонія, викликана новим типом коронавірусу». Таке рішення прийняв державний комітет з охорони здоров’я Китаю. Назва ще не остаточна і може бути змінена.