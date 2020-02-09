В Украине нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Фото: EPA-EFE

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Ракурс

Смертельный коронавирус еще не добрался до Украины. Среди более 37 тыс. человек, у которых зафиксировано инфицирование новым типом коронавируса, украинцев нет.

В Украине нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Данные приводятся по состоянию на 9 февраля. В Минздраве также напомнили, что граждан, прибывших в Украину из китайской провинции Хубэй, будут помещать на карантин на 14 дней.

В Министерстве здравоохранения добавили, что в странах Европы зарегистрировано 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них больше всего в Германии и Франции — 14 и 11 соответственно. Также инфицированные коронавирусом нового типа есть в Британии, Италии, России, Финляндии, Швеции, Испании и Бельгии.

Отметим, по состоянию на 9 февраля общее количество погибших от коронавируса достигло 813 человек. Также более чем у 37 тыс. людей диагностировали заражение коронавирусом. В то же время из больниц выписали 2 тыс. 701 человека, которого удалось излечить от коронавирусной инфекции.

Как писал «Ракурс», смертельный коронавирус из Китая будет называться Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), что переводится как «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса». Такое решение принял государственный комитет по здравоохранению Китая. Название еще не окончательное и может быть изменено.