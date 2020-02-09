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Австралію після пожеж накрили повені. Фото: Michael Spencer

Що година, то й новий клопіт: Австралію після пожеж накрили повені (ФОТО)

9 лют 2020, 14:19
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Пожежі в Австралії почав поступово гасити сильний дощ. Так, проливні дощі в штаті Новий Південний Уельс загасили 18 пожеж з 60, але тепер деякі регіони східного узбережжя Австралії можуть накрити повені.

Зливи зупинили пожежу, яка знищила 500 тис. гектарів і 312 будинків, але на частині східного узбережжя за декілька днів опадів випало більше, ніж будь-коли за останні 50 років. Через це деякі райони країни накрили повені, пише The Washington Post.

Австралію після пожеж накрили повені. Фото: Ballina Surf via REUTERS

На північному узбережжі Австралії 8 лютого пройшов тропічний циклон, пошкоджено декілька будівель. Також сильні дощі очікуються 9 лютого у Новому Південному Уельсі. Окрім того, синоптики попереджають про сильний вітер і аномально високий приливі. Влада повідомила вже про шість рятувальних операцій, пов’язаних з повінню.

Австралію після пожеж накрили повені. Фото: Ballina Surf via REUTERS

Нагадаємо, Австралію нещодавно накрили потужні пилові бурі. Пилові бурі почалися в місті Нарромін у Новому Південному Уельсі. Вітер, швидкість якого сягла 107 км/год, незабаром приніс пилові бурі до міст Дуббо та Паркес штату Новий Південний Уельс. Причиною масштабних пилових бур стали грози і сильні вітри.


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