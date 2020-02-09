Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Австралию после пожаров накрыли наводнения. Фото: Michael Spencer

Час от часу не легче: Австралию после пожаров накрыли наводнения (ФОТО)

9 фев 2020, 14:19
999

Пожары в Австралии начал постепенно тушить сильный дождь. Так, проливные дожди в штате Новый Южный Уэльс потушили 18 пожаров из 60, но теперь некоторые регионы восточного побережья Австралии оказались под угрозой наводнения.

Ливни остановили пожар, который уничтожил 500 тыс. гектаров и 312 домов, но на части восточного побережья за несколько дней осадков выпало больше, чем когда-либо за последние 50 лет. Из-за этого некоторые районы страны накрыли наводнения, пишет The Washington Post.

Австралию после пожаров накрыли наводнения. Фото: Ballina Surf via REUTERS

На северном побережье Австралии 8 февраля прошел тропический циклон, повреждены несколько зданий. Также сильные дожди ожидаются 9 февраля в Новом Южном Уэльсе. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре и аномально высоком приливе. Власти сообщили уже о шести спасательных операциях, связанных с наводнением.

Австралию после пожаров накрыли наводнения. Фото: Ballina Surf via REUTERS

Напомним, Австралию недавно накрыли мощные пылевые бури. Пылевые бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Ветер, скорость которого достигла 107 км/час, вскоре принес пылевые бури в города Дуббо и Паркес штата Новый Южный Уэльс. Причиной масштабных пылевых бурь стали грозы и сильные ветры.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Расстрел в Таиланде: нападавший вел трансляцию в Facebook, погибли уже 20 человек (ФОТО)

Количество погибших и пострадавших в результате теракта в Таиланде возросло — до 20 человек погибли. Нападавший-военный вел трансляцию в Facebook, пока стрелял в людей. В торговый центр, где он удерживает заложников, привезли его мать

Новости мира
20:07   8 фев
1432