Эпидемия коронавируса: в Испании и Британии увеличилось количество инфицированных

В Испании и Великобритании увеличилось количество заболевших коронавирусом. Фото: Reuters/Axel Schmidt

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Смертельный коронавирус стремительно распространяется за пределами Китая. В странах Европы зарегистрировано уже около 40 случаев инфицирования новым типом коронавируса.

В частности новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксировали в Испании и Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

В Испании новый случай заражения зафиксировали на Майорке. Заболевший — гражданин Британии. При этом результаты тестов показали, что у его дочки и супруги коронавирусной инфекции нет.

Также выросло количество заболевших коронавирусом и в самой Великобритании. Теперь лабораторно подтвержденных случаев заражения в стране четыре. По словам главного врача Англии Криса Уитта, продолжаются попытки выяснить, с кем общались зараженные.

Отметим, по состоянию на 9 февраля общее количество погибших от коронавируса достигло 813 человек. Также более чем у 37 тыс. людей диагностировали заражение коронавирусом. В то же время из больниц выписали 2 тыс. 701 человека, которого удалось излечить от коронавирусной инфекции.

В странах Европы зарегистрировано около 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них больше всего в Германии и Франции — 14 и 11 соответственно. Также инфицированные коронавирусом нового типа есть в Британии, Италии, России, Финляндии, Швеции, Испании и Бельгии.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что в Украине нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.