Зато прилетел на час раньше: пассажирский Boeing случайно превысил скорость звука (ФОТО)

Пассажирский Boeing случайно превысил скорость звука на 200 км/ч. Фото: Fortune

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Racurs.ua

Британский Boeing 787−9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic превысил скорость звука. Пассажирский самолет попал в сильный воздушный поток и долетел из Лос-Анджелеса в Лондон на 48 минут раньше.

Когда Boeing пролетал над штатом Пенсильвания на высоте 11 км, он внезапно попал в высотное струйное течение — это область сильного ветра. Благодаря попутному ветру, самолет развил скорость в 1 тыс. 285 км/ч и это при том, что на такой высоте скорость звука составляет 1 тыс. 62 км/ч. Обычно такой пассажирский борт преодолевает путь со скоростью 902 км/ч. Об этом сообщает The Washington Post.





Сам пилот отметил, что за все 25 лет своей карьеры никогда не сталкивался с таким сильным попутным ветром.

В то же время несколько других самолетов прибыли в тот день раньше, хотя и не достигли такой высокой скорости. В будущем реактивные потоки можно использовать, чтобы сократить время полета. Однако, если лететь на запад и попасть в него, время пути увеличится на 20−30 минут.

Потоки с такой высокой скоростью возникают только зимой, когда разница между температурами на севере и юге максимальна. Именно большая разница в давлении и температуре создает такой сильный ветер.

Между тем, напомним, что на этой неделе скучающий австралийский пилот нарисовал в воздухе два мужских половых органа. В течение трех часов он кружил у залива Сент-Винсент и ему стало скучно. Об этом пилот написал прямо в воздухе. Затем австралиец схематично нарисовал мужские гениталии, которые можно заметить благодаря сервису FlightAware.

Напомним, ранее сообщалось, что «Антонов» представил новый транспортный самолет в Индии.