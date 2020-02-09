Біатлоністка Юлія Журавок. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n133429-ukrayinska-biatlonistka-juravok-stala-pryzerom-kubka-ibu-foto-infografika.html

Ракурс

Юлія Журавок, українська біатлоністка, успішно виступила на шостому етапі Кубка IBU в італійському Мартел-валь-Мартелло.

Спортсменка з України припустилася одного промаху на вогневому рубежі й відстала всього на 20 секунд від переможниці Іді Ліен з Норвегії. Друге місце посіла німкеня Франциска Хільдебранд. Бронзова медаль дісталася Юлії Журавок. Про це 9 лютого повідомляє biathlon.com.ua.

До двадцятки кращих увійшли ще дві спортсменки з України — Ольга Абрамова та Надія Бєлкіна.

За результатами Кубка IBU тренерський штаб збірної України планує вирішити, хто з біатлоністок поїде на чемпіонат світу. Світова першість стартує в Італії вже 13 лютого.

Нагадаємо, у 2019 році українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла у конкурсі Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) в номінації «Зірка, яка сходить».