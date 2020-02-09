Заступник генерального прокурора Віктор Чумак. Фото: Фокус

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Зарплати прокурорів в реформованому Офісі генерального прокурора України суттєво зростуть.

Після завершення реформи зарплата прокурора в Офісі генпрокурора становитиме 29 тис. грн замість попередніх 7 тис. грн. З надбавками та преміями ця сума буде ще вищою. Про це повідомив заступник генерального прокурора Віктор Чумак в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, місячна заробітна плата прокурора місцевої прокуратури становитиме 23 тис. грн. В Офісі генпрокурора пояснюють, що збільшені оклади повинні зменшити випадки корупції.

Ми достатньо серйозно збільшили оклади прокурорів. Це вже серйозні кошти, за які можна, по-перше, і вимагати роботу, а по-друге, які зменшують ризик усе ж таки корупційних ризиків, — заявив Чумак.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виступив з ініціативою, щоб зарплати міністра, заступника міністра, інших високопосадовців прив’язали до середнього рівня в державі.