Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Заступник генерального прокурора Віктор Чумак. Фото: Фокус

Зарплати прокурорів у реформованому Офісі генпрокурора зростуть учетверо — Чумак (ВІДЕО)

9 лют 2020, 16:15
999

Зарплати прокурорів в реформованому Офісі генерального прокурора України суттєво зростуть.

Після завершення реформи зарплата прокурора в Офісі генпрокурора становитиме 29 тис. грн замість попередніх 7 тис. грн. З надбавками та преміями ця сума буде ще вищою. Про це повідомив заступник генерального прокурора Віктор Чумак в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, місячна заробітна плата прокурора місцевої прокуратури становитиме 23 тис. грн. В Офісі генпрокурора пояснюють, що збільшені оклади повинні зменшити випадки корупції.

Ми достатньо серйозно збільшили оклади прокурорів. Це вже серйозні кошти, за які можна, по-перше, і вимагати роботу, а по-друге, які зменшують ризик усе ж таки корупційних ризиків, — заявив Чумак.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виступив з ініціативою, щоб зарплати міністра, заступника міністра, інших високопосадовців прив’язали до середнього рівня в державі.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зарплати прокурорів у реформованому Офісі генпрокурора зростуть учетверо — Чумак (ВІДЕО)

Зарплати прокурорів в Офісі генерального прокурора України після реформування відомства зростуть у чотири рази. У Руслана Рябошапки стверджують, що нова зарплатня знизить корупційні ризики

Юридичні новини
16:15

Українська біатлоністка Журавок стала призером Кубка IBU (ФОТО, ІНФОГРАФІКА)

Біатлоністка Юлія Журавок здобула бронзову медаль у мас-старті в рамках 6 етапу Кубка IBU в Італії. Представниця України була всього на 20 секунд повільнішою за переможницю й зробила один промах на останньому вогневому рубежі

Новини України
15:46