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В мире продолжается вспышка коронавируса

Эпидемия коронавируса: число умерших растет и уже превысило количество жертв атипичной пневмонии

10 фев 2020, 08:30
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Количество людей, умерших от заражения новым коронавируса NCP (2019-nCoV) превысило количество жертв восьмимесячной эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2002—2003 годах.

В Китае от NCP умерли уже по меньшей мере 908 человек, в то время как вспышка атипичной пневмонии привела к смерти 774 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Суббота давала надежду на замедление распространения болезни благодаря принятым китайскими властями строгим мерам профилактики.

Тогда были обнаружены 2 тыс. 456 новых случаев инфицирования NCP, большинство из них в центральной провинции Хубэй, где первые больные заразились вирусом в декабре 2019 года. Это примерно на 20% меньше, чем 3 тыс. 399 новых случаев за пятницу.

Однако в минувшие сутки этот показатель снова начал расти. По информации агентства «Синьхуа», за воскресенье было зафиксировано 3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения пневмонией, которую вызывает NCP, а также 97 новых жертв этого заболевания.

По количеству инфицированных людей коронавирус NCP обошел атипичную пневмонию всего за два месяца — уже в конце января.

Напомним, ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней считают, что пик вспышки NCP ожидается во второй половине февраля 2020 года.


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