Андрій Загороднюк, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n133441-ukrayina-proty-rozvedennya-syl-po-vsiy-liniyi-zitknennya-zagorodnuk.html

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Україна виступає проти розведення сил по всій лінії зіткнення на Донбасі. Передусім, тому що суперечить мінським угодам, згідно з якими іноземні війська мають залишити Україну, а незаконні формування — роззброїтися та розформуватися.

Про це міністр оборони Андрій Загороднюк заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами Загороднюка, відповідне питання «дуже серйозно» досліджувалося в його міністерстві та інших силових відомствах, а також на засіданнях РНБО.

Звичайно, що якщо старі угоди замінюються новими, то нові мають більше пріоритету, а нові могли б казати про розведення. Тому ми фактично ускладнили б будь-які намагання реалізувати Мінські угоди в цій частині, — зазначив міністр.

На його думку, розведення не змінює безпекової ситуації, оскільки 2 км, на які розводять війська, за наявності в іншої сторони політичної волі до ескалації конфлікту «особливої різниці не зроблять».

Це не є проблема для снайперів, для диверсійно-розвідувальних груп, — наголосив очільник Міноборони.

Торік на Донбасі відбулося розведення сил на трьох ділянках — в районі населених пунктів Станиця Луганська та Золоте-4 Луганської області, а також села Петрівське Донецької області. Тоді розведення передбачало, що обидві сторони відводять свої сили дзеркально на 1 км від лінії зіткнення, створюючи таким чином між ними відстань у 2 км.

Нагадаємо, Загароднюк повідомив, що на Донбасі готуються три нові точки, де має відбутися розведення військ. Він запевнив, що Київ не піде на розведення в тих місцях, які не влаштовують українську сторону. Дата розведення військ наразі не відома.