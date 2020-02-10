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Андрей Загороднюк, фото: «Цензор.нет»

Украина против разведения сил по всей линии соприкосновения — Загороднюк

10 фев 2020, 08:05
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Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе. Прежде всего, потому что противоречит минским соглашениям, согласно которым иностранные войска должны покинуть Украину, а незаконные формирования — разоружиться и расформироваться.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью «Радио Свобода».

По словам Загороднюка, соответствующий вопрос «очень серьезно» исследовался в его министерстве и других силовых ведомствах, а также на заседаниях СНБО.

Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части, — отметил министр.

По его мнению, разведение не меняет ситуации с безопасностью, поскольку 2 км, на которые разводят войска, при наличии у другой стороны политической воли к эскалации конфликта «особой разницы не сделают».

Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп, — подчеркнул глава Минобороны.

В прошлом году на Донбассе произошло разведение сил на трех участках — в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое-4 Луганской области, а также села Петровское Донецкой области. Тогда разведение предусматривало, что обе стороны отводят свои силы зеркально на 1 км от линии соприкосновения, создавая таким образом между ними расстояние в 2 км.

Напомним, Загароднюк сообщил, что на Донбассе готовятся три новые точки, где должно состояться разведение войск. Он заверил, что Киев не пойдет на разведение в тех местах, которые не устраивают украинскую сторону. Дата разведения войск пока не известна.


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