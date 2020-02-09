Министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Фото: uatv.ua

https://racurs.ua/n133438-na-donbasse-gotovyatsya-tri-novye-tochki-razvedeniya-sil-i-sredstv-zagorodnuk.html

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Украина ведет переговоры о трех новых точках для разведения войск на Донбассе.

Дата проведения нового разведения сил и средств пока неизвестна, это зависит от минских договоренностей. Украинская сторона не будет соглашаться на те потенциальные участки разведения, которые не будут подходить к Киеву. Об этом 9 февраля заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью «Радіо Свобода».

Готовится только три. И готовятся только те, которые действительно будут иметь гуманитарную составляющую. Так же, как и эти. Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны. Сейчас идут переговоры. Конечно, что та сторона может предлагать какие-то участки, которые нам не подходят. Но в таком случае мы на них не пойдем, — заявил министр.

По словам Загороднюка, разведение сторон имеет смысл с гуманитарной точки зрения, поскольку «переходы, пункты пропуска улучшают экономическую ситуацию, способствуют оживлению экономики».

Напомним, 16 января в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где Украина предоставила предложения по трем дополнительным участкам разведения сил и средств. Эти участки ранее определило руководство Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что завершить процесс разведения на Донбассе можно осуществить за 6−8 лет, если осуществлять его «быстрее и на больших участках».