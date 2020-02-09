Міністр оборони України Андрій Загороднюк. Фото: uatv.ua

https://racurs.ua/ua/n133438-na-donbasi-gotuutsya-try-novi-tochky-rozvedennya-syl-i-zasobiv-zagorodnuk.html

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Україна веде переговори про три нові точки для розведення військ на Донбасі.

Дата проведення нового розведення сил та засобів наразі невідома, це залежить від мінських домовленостей. Українська сторона не погоджуватиметься на ті потенційні ділянки розведення, які не підходитимуть Києву. Про це 9 лютого заявив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Готується тільки три. І готуються тільки ті, які дійсно будуть мати гуманітарну складову. Так само, як і ці. Коли вони домовляться, тоді і буде. Тут ситуація не залежить від однієї сторони. Зараз йдуть перемовини. Звичайно, що та сторона може пропонувати якісь ділянки, які нам не підходять. Але у такому випадку ми на них не підемо, — заявив міністр.

За словами Загороднюка, розведення сторін має сенс з гуманітарної точки зору, оскільки «переходи, пункти пропуску покращують економічну ситуацію, сприяють пожвавленню економіки».

Нагадаємо, 16 січня у Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, де Україна надала пропозиції щодо трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів. Ці ділянки раніше визначило керівництво Генерального штабу Збройних сил України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що завершити процес розведення на Донбасі можна здійснити за 6−8 років, якщо здійснювати його «швидше і на більших ділянках».