Коронавірус на лайнері Diamond Princess: у посольстві повідомили про стан здоров’я інфікованого українця

Став відомий стан здоров’я інфікованого коронавірусом українця. Фото: АТН

https://racurs.ua/ua/n133454-koronavirus-na-layneri-diamond-princess-u-posolstvi-povidomyly-pro-stan-zdorov-ya-infikovanogo.html

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Посольство України в Японії повідомило про стан здоров’я інфікованого українця з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині в порту японського міста Йокогама.

У госпіталізованого немає видимих ознак симптомів вірусу. Українець почувається добре, ні на що не скаржиться. Про це 10 лютого повідомили у посольстві України в Японії, передає УНІАН.

Японська сторона офіційно підтвердила лише один випадок серед наших громадян. Українець перебуває зараз у госпіталі під наглядом лікарів. Його лікують, і він забезпечений усім необхідним, — зазначили дипломати.

Загалом на судні Diamond Princess перебуває 25 громадян України. Загалом на бортуперебувають 3 тис. 700 осіб з 56 країн світу, з яких 2 тис. 700 — пасажири.

Нагадаємо, коронавірус NCP (2019-nCoV) на круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в японському порту Йокогама, виявили у понад 130 осіб. Серед інфікованих і громадянин України, який є одним із членів екіпажу. Заражений українець наразі перебуває в лікарні, його стан задовільний.

Коронавірус виявили на лайнері 3 лютого, тоді було інфіковано 10 осіб. На кораблі, який знаходиться в порту Японії, був оголошений двотижневий карантин. У МЗС Японії не виключають, що його можуть продовжити.