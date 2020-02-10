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Ракурс
Олексій Гончарук, фото: Офіс президента

Гончарук: Будь-яке відкриття ринку землі — це величезний крок вперед

10 лют 2020, 11:43
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Запровадження ринку землі в Україні у будь-якому варіанті — це величезний крок вперед.

Таку думку прем'єр-міністр України Олексій Гончарук висловив у нещодавньому інтерв’ю виданню «Українська правда».

На думку Гончарука, це дуже важливий та правильний крок, стримати суспільство від якого намагаються популістичні сили шляхом «навіювання якихось там міфів».

Прем'єр переконаний, що невдовзі після запровадження ринку землі суспільство переконається, що ці побоювання не справдилися.

Сьогодні ми маємо ситуацію, коли ти нібито власність маєш, а нею розпорядитися ти не можеш. І це робить тебе біднішим, — зазначив Гончарук.

Очільник Кабміну переконаний, що українська економіка може зростати на понад 7% у рік, якщо робити правильні кроки. Зокрема, це стосується і земельної реформи, яку парламент міг підтримати ще восени.

Але об'єктивні чинники — дискусія в суспільстві, реальна готовність нашої інфраструктури, я маю на увазі Державний земельний кадастр — накладають певні обмеження, — наголосив Гончарук.

Нагадаємо, Верховна Рада 6 лютого розпочала розглядати численні поправки до законопроекту про ринок землі. За оцінками лідера фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка, цей процес триватиме від трьох до п’яти тижнів.

Джерело: Ракурс


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