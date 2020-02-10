Алексей Гончарук, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n133453-goncharuk-luboe-otkrytie-rynka-zemli-eto-ogromnyy-shag-vpered.html

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Введение рынка земли в Украине в любом варианте — это огромный шаг вперед.

Такое мнение премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил в недавнем интервью изданию «Украинская правда».

По мнению Гончарука, это очень важный и правильный шаг, сдержать общество от которого пытаются популистские силы путем «внушение каких-то мифов».

Премьер убежден, что вскоре после введения рынка земли общество убедится, что эти опасения не оправдались.

Сегодня мы имеем ситуацию, когда ты якобы собственность имеешь, а ею распорядиться ты не можешь. И это делает тебя бедным, — подчеркнул Гончарук.

Глава Кабмина убежден, что украинская экономика может расти более чем на 7% в год, если делать правильные шаги. В частности, это касается и земельной реформы, которую парламент мог поддержать еще осенью.

Но объективные факторы — дискуссия в обществе, реальная готовность нашей инфраструктуры, я имею в виду Государственный земельный кадастр — накладывают определенные ограничения, — отметил Гончарук.

Напомним, Верховная Рада 6 февраля начала рассматривать многочисленные поправки к законопроекту о рынке земли. По оценкам лидера фракции «Слуга народа» Александра Корниенко, этот процесс займет от трех до пяти недель.