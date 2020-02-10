Глава ГБР Венедиктова в январе получила денежную компенсацию: названа сумма / Фото: Ліга

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Ракурс

Ирина Венедиктова, временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований, в январе 2020 года получила на новой работе лишь денежную компенсацию. Об этом говорится в ответе отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР на запрос «Ракурса».

В январе Ирине Венедиктовой… начислено денежную компенсацию в соответствии с абзацем 3 п. 2 ч. 3 раздела II «Заключительные положения» закона «О Государственном бюро расследований» в размере 24 тыс. грн, — отметили в ГБР.

Кроме этого, в Госбюро расследований сообщили, что в соответствии с приказом № 531-ос от 28 декабря 2019 года, выплата Венедиктовой денежных средств в размере должностного оклада директора ГБР не производилась до принятия Верховной Радой решения о сложении ею полномочий народного депутата.

Напомним, парламент на пленарном заседании 14 января поддержал заявление «слуги народа» о сложении ею депутатских полномочий. За это решение в Раде нашлось 340 голосов. Ирина Венедиктова на выборах в Верховную Раду в июле 2019 года шла под третьим номером в списке партии «Слуга народа». Ее отец — генерал-майор милиции Валентин Венедиктов, — работал проректором по учебной работе Харьковского университета внутренних дел, а муж Денис Колесник работает в департаменте киберполиции.

Ранее «Ракурс» также сообщал, что общий размер начисленной заработной платы, всех надбавок и других выплат бывшему директору ГБР Роману Трубе с 2017 по 2019 год составляет 2 млн 96 тыс. грн