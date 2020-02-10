Глава ДБР Венедіктова у січні отримала грошову компенсацію: названо суму

Ірина Венедіктова / Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n133452-stalo-vidomo-skilky-otrymala-venediktova-za-robotu-v-dbr-u-sichni-dokument.html

Ракурс

Ірина Венедіктова, тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань, у січні 2020 року отримала на новій роботі лише грошову компенсацію. Про це йдеться у відповіді відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ ДБР на запит «Ракурсу».

У січні Ірині Венедіктовій… нараховано грошову компенсацію відповідно до абзацу 3 п. 2 ч. 3 розділу ІІ «Прикінцевих положень» закону «Про Державне бюро розслідувань» у розмірі 24 тис. грн, — зазначили у ДБР.

Окрім цього, в Держбюро розслідувань повідомили, що відповідно до наказу № 531-ос від 28 грудня 2019 року, виплата Венедіктовій грошових коштів в розмірі посадового окладу директора ДБР не здійснювалася до ухвалення Верховною Радою рішення про складання нею повноважень народного депутата.

Нагадаємо, парламент на пленарному засіданні 14 січня підтримав заяву «слуги народу» Ірини Венедіктової щодо складення нею депутатських повноважень. За це рішення в Раді знайшлося 340 голосів. Ірина Венедіктова на виборах до Верховної Ради у липні 2019 року була третім номером в списку партії «Слуга народу». Її батько — генерал-майор міліції Валентин Венедіктов, — працював проректором з навчальної роботи Харківського університету внутрішніх справ, а чоловік Денис Колесник працює в департаменті кіберполіції.

Раніше «Ракурс» також повідомляв, що загальний розмір нарахованої заробітної плати, усіх надбавок та інших виплат колишньому директору ДБР Роману Трубі з 2017 по 2019 рік становить 2 млн 96 тис. грн