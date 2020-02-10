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Ракурс
Ірина Венедіктова / Фото: Ліга

Стало відомо, скільки отримала Венедіктова за роботу в ДБР у січні (ДОКУМЕНТ)

10 лют 2020, 11:30
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Ірина Венедіктова, тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань, у січні 2020 року отримала на новій роботі лише грошову компенсацію. Про це йдеться у відповіді відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ ДБР на запит «Ракурсу».

У січні Ірині Венедіктовій… нараховано грошову компенсацію відповідно до абзацу 3 п. 2 ч. 3 розділу ІІ «Прикінцевих положень» закону «Про Державне бюро розслідувань» у розмірі 24 тис. грн, — зазначили у ДБР.

Окрім цього, в Держбюро розслідувань повідомили, що відповідно до наказу № 531-ос від 28 грудня 2019 року, виплата Венедіктовій грошових коштів в розмірі посадового окладу директора ДБР не здійснювалася до ухвалення Верховною Радою рішення про складання нею повноважень народного депутата.

Глава ДБР Венедіктова у січні отримала грошову компенсацію: названо суму

Нагадаємо, парламент на пленарному засіданні 14 січня підтримав заяву «слуги народу» Ірини Венедіктової щодо складення нею депутатських повноважень. За це рішення в Раді знайшлося 340 голосів. Ірина Венедіктова на виборах до Верховної Ради у липні 2019 року була третім номером в списку партії «Слуга народу». Її батько — генерал-майор міліції Валентин Венедіктов, — працював проректором з навчальної роботи Харківського університету внутрішніх справ, а чоловік Денис Колесник працює в департаменті кіберполіції.

Раніше «Ракурс» також повідомляв, що загальний розмір нарахованої заробітної плати, усіх надбавок та інших виплат колишньому директору ДБР Роману Трубі з 2017 по 2019 рік становить 2 млн 96 тис. грн

Джерело: Ракурс


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