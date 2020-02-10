Штормы «Кира» и "Сабине" накрыли Европу: отменены сотни авиарейсов и отправлений поездов, фото — DW

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В Европе царит штормовая погода. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании отменено множество авиарейсов и спортивных мероприятий. Одну часть континента охватил ураган «Кира», другую — «Сабине».

Циклон, достигший вечером в воскресенье северо-запада Германии, осложнил авиационное и железнодорожное сообщение. Более 200 рейсов различных авиакомпаний отменены в аэропортах Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне. Пользователи выкладывают в сеть видео с тяжелыми условиями приземления или взлета воздушных судов.

В аэропорту Дюссельдорфа авиакомпании отменили сегодня 111 взлетов и посадок, — сообщил Twitter воздушной гавани.

Агентство DPA информировало об отмене 100 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил отправления поездов в направлении городов, расположенных на побережье Северного моря. Компания предлагает пассажирам бесплатно поменять билеты, сообщает DW.

Несколько людей получили ранения, строительный кран упал на Франкфуртский собор, тысячи домов в Баварии остались без электричества.

Порывы ветра достигают 100 км/ч. Ожидается, что они ускорятся до 140 км/ч. Родителям в Берлине разрешили самим решить, отправлять ли детей в школу. В школах Баварии отменяют занятия. В землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг также частично отменили занятия.

В Париже администрация Эйфелевой башни объявила о закрытии объекта для посещения туристами. Авиарейсы задержали и в амстердамском аэропорту «Схипхол», одном из крупнейших в Европе.

Также отменяют спортивные события. Вчера не прошло дерби дортмундской «Боруссии» и «Кельна». Отменены футбольные матчи в Нидерландах и поединок английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».