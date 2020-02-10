Шторми «Кіра» та «Сабіне" накрили Європу: скасовані сотні авіарейсів і відправлень поїздів, фото — DW

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У Європі панує штормова погода. У Німеччині, Бельгії, Нідерландах і Великій Британії скасовано безліч авіарейсів і спортивних заходів. Частину континенту охопив ураган «Кіра», іншу — «Сабіне».

Циклон, що досяг увечері в неділю північного заходу Німеччини, ускладнив авіаційне і залізничне сполучення. Понад 200 рейсів різних авіакомпаній скасовано в аеропортах Дюссельдорфа і Франкфурта-на-Майні. Користувачі викладають в мережу відео із важкими умовами приземлення чи зльоту повітряних суден.

В аеропорту Дюссельдорфа авіакомпанії скасували сьогодні 111 злетів і посадок, — повідомив Twitter повітряної гавані.

Кілька людей отримали поранення, будівельний кран впав на Франкфуртський собор, тисячі будинків в Баварії залишилися без електрики.

Агентство DPA інформувало про скасування 100 рейсів в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Залізничний концерн Deutsche Bahn призупинив відправлення поїздів в напрямку міст, розташованих на узбережжі Північного моря. Компанія пропонує пасажирам безкоштовно поміняти квитки, повідомляє DW.

Пориви вітру досягають 100 км/год. Очікується, що вони прискоряться до 140 км/год. Батькам у Берліні дозволили самим вирішити, чи відправляти дітей до школи. У школах Баварії скасовують заняття. У землях Північний Рейн-Вестфалія і Баден-Вюртемберг також частково скасували заняття.

У Парижі адміністрація Ейфелевої вежі оголосила про закриття об'єкта для відвідування туристами.

Авіарейси затримали і в амстердамському аеропорту «Схіпхол», одному з найбільших в Європі.

Також скасовують спортивні події. Учора не відбулося дербі дортмундської «Борусії» та «Кельна». Скасовані футбольні матчі в Нідерландах і поєдинок англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» — «Вест Хем».