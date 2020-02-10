Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Фото: Ракурс

«Ракурс» шукає редактора стрічки новин (вакансія)

10 лют 2020, 11:10
999

«Ракурс» оголошує конкурс на заміщення посади редактора стрічки новин.

У команду «Ракурсу» шукаємо майстра нетривіальних заголовків. Нам потрібна людина творча і комфортна в роботі, яка водночас є грамотною і відповідальною.

Редактор-новинар має вміти вирізняти головне та цікаве з інформаційного потоку, оперативно знаходити першоджерела, виконувати фактчекінг і рерайт текстів із високою унікальністю, якісно перекладати публікації з української та російської мов, підбирати мультимедійні матеріали, слідкувати за поточними подіями і вчасно оновлювати стрічку новин на сайті.

Вимоги до кандидата:

  • обов’язковий досвід роботи на стрічці новин у мережевих виданнях від двох років;
  • розуміння політичних і соціальних процесів в Україні та світі;
  • уважність і грамотність;
  • ідеальне знання української та російської мов, знання англійської буде перевагою;
  • здатність аналізувати, оперативно опрацьовувати великі обсяги інформації;
  • творчий підхід до створення текстів;
  • адекватність, ініціативність, пунктуальність;
  • наявність умов для віддаленої роботи (стабільний інтернет, комп’ютер).

Умови праці:

  • дистанційна робота;
  • зміни ранкові та вечірні (по 7,5 годин), два плаваючі вихідних на тиждень, 28 днів відпустки на рік.

Резюме та запитання щодо вакансії надсилайте на електронну пошту — info@racurs.ua.

У резюме вказуйте контактні телефони, електронну пошту, акаунти у Facebook, Twitter і Telegram. Кандидати на посаду отримають письмовий або телефонний відгук і будуть запрошені виконати тестові завдання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Глава ВООЗ заявив про ризик швидкого поширення коронавірусу по всьому світу

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що існує ризик швидкого поширення коронавірусу NCP поза межами Китайської Народної Республіки. Фахівці закликають країни готуватися до невтішного сценарію

Світові новини
12:24

Стало відомо, скільки отримала Венедіктова за роботу в ДБР у січні (ДОКУМЕНТ)

Ірина Венедіктова, яка на парламентських виборах йшла під третім номером у списку партії «Слуга народу», а нині очолює Державне бюро розслідувань, в січні отримала лише грошову компенсацію, оскільки на той час ще не склала повноважень нардепа

Новини України
11:30