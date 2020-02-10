Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n117359-rakurs-shukaie-redaktora-strichky-novyn.html

Ракурс

«Ракурс» оголошує конкурс на заміщення посади редактора стрічки новин.

У команду «Ракурсу» шукаємо майстра нетривіальних заголовків. Нам потрібна людина творча і комфортна в роботі, яка водночас є грамотною і відповідальною.

Редактор-новинар має вміти вирізняти головне та цікаве з інформаційного потоку, оперативно знаходити першоджерела, виконувати фактчекінг і рерайт текстів із високою унікальністю, якісно перекладати публікації з української та російської мов, підбирати мультимедійні матеріали, слідкувати за поточними подіями і вчасно оновлювати стрічку новин на сайті.

Вимоги до кандидата:

обов’язковий досвід роботи на стрічці новин у мережевих виданнях від двох років;

розуміння політичних і соціальних процесів в Україні та світі;

уважність і грамотність;

ідеальне знання української та російської мов, знання англійської буде перевагою;

здатність аналізувати, оперативно опрацьовувати великі обсяги інформації;

творчий підхід до створення текстів;

адекватність, ініціативність, пунктуальність;

наявність умов для віддаленої роботи (стабільний інтернет, комп’ютер).

Умови праці:

дистанційна робота;

зміни ранкові та вечірні (по 7,5 годин), два плаваючі вихідних на тиждень, 28 днів відпустки на рік.

Резюме та запитання щодо вакансії надсилайте на електронну пошту — info@racurs.ua.

У резюме вказуйте контактні телефони, електронну пошту, акаунти у Facebook, Twitter і Telegram. Кандидати на посаду отримають письмовий або телефонний відгук і будуть запрошені виконати тестові завдання.