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Фото: Ракурс
«Ракурс» шукає редактора стрічки новин (вакансія)https://racurs.ua/ua/n117359-rakurs-shukaie-redaktora-strichky-novyn.htmlРакурс
«Ракурс» оголошує конкурс на заміщення посади редактора стрічки новин.
У команду «Ракурсу» шукаємо майстра нетривіальних заголовків. Нам потрібна людина творча і комфортна в роботі, яка водночас є грамотною і відповідальною.
Редактор-новинар має вміти вирізняти головне та цікаве з інформаційного потоку, оперативно знаходити першоджерела, виконувати фактчекінг і рерайт текстів із високою унікальністю, якісно перекладати публікації з української та російської мов, підбирати мультимедійні матеріали, слідкувати за поточними подіями і вчасно оновлювати стрічку новин на сайті.
Вимоги до кандидата:
- обов’язковий досвід роботи на стрічці новин у мережевих виданнях від двох років;
- розуміння політичних і соціальних процесів в Україні та світі;
- уважність і грамотність;
- ідеальне знання української та російської мов, знання англійської буде перевагою;
- здатність аналізувати, оперативно опрацьовувати великі обсяги інформації;
- творчий підхід до створення текстів;
- адекватність, ініціативність, пунктуальність;
- наявність умов для віддаленої роботи (стабільний інтернет, комп’ютер).
Умови праці:
- дистанційна робота;
- зміни ранкові та вечірні (по 7,5 годин), два плаваючі вихідних на тиждень, 28 днів відпустки на рік.
Резюме та запитання щодо вакансії надсилайте на електронну пошту — info@racurs.ua.
У резюме вказуйте контактні телефони, електронну пошту, акаунти у Facebook, Twitter і Telegram. Кандидати на посаду отримають письмовий або телефонний відгук і будуть запрошені виконати тестові завдання.
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