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«Ракурс» ищет редактора ленты новостей (вакансия)https://racurs.ua/n117359-rakurs-ischet-redaktora-lenty-novostey-vakansiya.htmlRacurs.ua
Социально-правовой портал «Ракурс» объявляет конкурс на замещение должности редактора ленты новостей.
Работая в команде «Ракурса», редактор ленты новостей должен оперативно находить новости в первоисточниках, выполнять фактчекинг, выполнять рерайт текстов с высокой уникальностью (от 60−70% по программе Advego), оперативно переводить публикации с украинского и русского языков, контролировать качество мультимедийных материалов, следить за текущими событиями в оперативном режиме и своевременно обновлять ленту новостей на сайте.
Требования к кандидату:
- опыт работы на ленте новостей в сетевых изданиях от 1 года;
- осведомленность о происходящем в Украине и мире;
- отличное знание украинского и русского языков, понимание английского;
- высокая грамотность;
- внимательность;
- умение выделять главное из информационного потока;
- творческий подход, инициативность, ответственность,
- адекватность, готовность к интенсивному обучению;
- наличие условий для удаленной работы (стабильный интернет, компьютер).
Условия работы:
- удаленная работа;
- смены по 7,5 часов, два плавающих выходных в неделю, 28 дней отпуска.
Резюме присылайте на электронную почту — info@racurs.ua.
На собеседование будут приглашены кандидаты, резюме которых соответствуют указанным требованиям.