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Ракурс

«Ракурс» ищет редактора ленты новостей (вакансия)

28 янв 2019, 19:25
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Социально-правовой портал «Ракурс» объявляет конкурс на замещение должности редактора ленты новостей.

Работая в команде «Ракурса», редактор ленты новостей должен оперативно находить новости в первоисточниках, выполнять фактчекинг, выполнять рерайт текстов с высокой уникальностью (от 60−70% по программе Advego), оперативно переводить публикации с украинского и русского языков, контролировать качество мультимедийных материалов, следить за текущими событиями в оперативном режиме и своевременно обновлять ленту новостей на сайте.

Требования к кандидату:

  • опыт работы на ленте новостей в сетевых изданиях от 1 года;
  • осведомленность о происходящем в Украине и мире;
  • отличное знание украинского и русского языков, понимание английского;
  • высокая грамотность;
  • внимательность;
  • умение выделять главное из информационного потока;
  • творческий подход, инициативность, ответственность,
  • адекватность, готовность к интенсивному обучению;
  • наличие условий для удаленной работы (стабильный интернет, компьютер).

Условия работы:

  • удаленная работа;
  • смены по 7,5 часов, два плавающих выходных в неделю, 28 дней отпуска.

Резюме присылайте на электронную почту — info@racurs.ua.

На собеседование будут приглашены кандидаты, резюме которых соответствуют указанным требованиям.

Источник: Ракурс


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