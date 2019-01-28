«Ракурс» ищет редактора ленты новостей (вакансия)

https://racurs.ua/n117359-rakurs-ischet-redaktora-lenty-novostey-vakansiya.html

Racurs.ua

Социально-правовой портал «Ракурс» объявляет конкурс на замещение должности редактора ленты новостей.

Работая в команде «Ракурса», редактор ленты новостей должен оперативно находить новости в первоисточниках, выполнять фактчекинг, выполнять рерайт текстов с высокой уникальностью (от 60−70% по программе Advego), оперативно переводить публикации с украинского и русского языков, контролировать качество мультимедийных материалов, следить за текущими событиями в оперативном режиме и своевременно обновлять ленту новостей на сайте.

Требования к кандидату:

опыт работы на ленте новостей в сетевых изданиях от 1 года;

осведомленность о происходящем в Украине и мире;

отличное знание украинского и русского языков, понимание английского;

высокая грамотность;

внимательность;

умение выделять главное из информационного потока;

творческий подход, инициативность, ответственность,

адекватность, готовность к интенсивному обучению;

наличие условий для удаленной работы (стабильный интернет, компьютер).

Условия работы:

удаленная работа;

смены по 7,5 часов, два плавающих выходных в неделю, 28 дней отпуска.

Резюме присылайте на электронную почту — info@racurs.ua.

На собеседование будут приглашены кандидаты, резюме которых соответствуют указанным требованиям.