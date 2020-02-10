Премьер-министр Алексей Гончарук. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n133450-goncharuk-anonsiroval-poyavlenie-v-kabmine-novyh-doljnostey-i-vice-premerov.html

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В Кабинете министров Украины в ближайшее время могут появиться новые должности.

В правительстве могут появиться вице-премьер министр по региональному развитию и инвестиций и вице-премьер-министр по социальным вопросам. В Кабмин ищут людей, которые могут усилить состав действующего правительства. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью «Украинской правде».

Мы действительно ищем последний месяц людей, которые могли бы усилить правительство. Таких встреч в разных форматах было десяток, может, даже больше. Есть ряд направлений, по которым мы, очевидно, будем усиливаться, — отметил он.

По словам главы правительства, Алену Бабак уволили с должности министра развития общин и территорий после консультаций. На ее место назначили Дениса Шмыгаля и дали ему полномочия вице-премьера, чтобы усилить развитие местного самоуправления.

Гончарук выразил надежду, что Алексей Резников станет министром оккупированных территорий. Также он подтвердил информацию о том, что ищут человека на должность вице-премьера по экономическим вопросам, уже есть несколько кандидатур. При этом премьер возразил, что эту должность могут занять Игорь Никонов, Виктор Пинзеник или Ростислав Шурма.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что при принятии кадровых решений в правительстве советуется с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.