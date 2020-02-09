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Гончарук прокомментировал информацию о назначении в правительство Шовковского. Фото: zik

Гончарук прокомментировал информацию о назначении легенды «Динамо» Шовковского главой Минспорта

9 фев 2020, 21:18
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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, заявил, что именно у него возникла идея назначить легенду киевского «Динамо» и экс-голкипера сборной Украины Александра Шовковского в правительство.

Идея назначения Шовковского министром еще серьезно не обсуждалась. По словам Гончарука, теоретически спорт может быть выделен в отдельное министерство. В Кабмине обмозговывают эту тему, но сейчас главное — подготовка к Олимпиаде, которая уже находится в завершающей стадии. Об этом Гончарук заявил 9 февраля в эфире телеканала ICTV, передает «Интерфакс-Украина».

Очень интересно следить за тем, как распространяются слухи. Эта яркая идея подумать о Александре Шовковскогом, как о возможном члене правительства возникла у меня, но серьезно и откровенно мы ее еще не обсуждали, — отметил премьер.

Также Гончарук добавил, что при принятии кадровых решений в правительстве советуется с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Ранее сообщалось, что бывшему вратарю киевского «Динамо» Александру Шовковскому предлагают возглавить Министерство молодежи и спорта после того, как произойдет реорганизация объединенного осенью Министерства культуры, молодежи и спорта. Чиновники считают, что известный спортсмен — лучший кандидат, поскольку он не только эффективная, но и медийная личность.


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