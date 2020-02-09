Гончарук прокоментував інформацію про призначення в уряд Шовковського. Фото: zik

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Ракурс

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, заявив, що саме в нього виникла ідея призначити легенду київського «Динамо» та екс-голкіпера збірної України Олександра Шовковського в уряд.

Ідея призначення Шовковського міністром ще серйозно не обговорювалася. За словами Гончарука, теоретично спорт може бути виділений в окреме міністерство. В Кабміні обмізковують цю тему, але нині головне — підготовка до Олімпіади, яка вже перебуває у завершальній стадії. Про це Гончарук заявив 9 лютого в ефірі телеканалу ICTV, передає «Інтерфакс-Україна».

Дуже цікаво стежити за тим, як поширюються чутки. Ця яскрава ідея подумати про Олександра Шовковського, як про можливого члена уряду виникла у мене, але серйозно і відверто ми її ще не обговорювали, — зазначив прем'єр.

Також Гончарук додав, що при прийнятті кадрових рішень в уряді радиться з головою Офісу президента України Андрієм Богданом і помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

Раніше повідомлялося, що колишньому воротарю київського «Динамо» Олександру Шовковському пропонують очолити Міністерство молоді і спорту після того, як відбудеться реорганізація об'єднаного восени Міністерства культури, молоді та спорту. Урядовці гадають, що відомий спортсмен — найкращий кандидат, оскільки не тільки ефективна, але й медійна особистість.