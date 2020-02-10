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Ракурс
Последствия столкновения, фото: The Phuket News

Катера с российскими туристами столкнулись на популярном курорте: погибли дети (ВИДЕО)

10 фев 2020, 11:00
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Катер с российскими туристами столкнулся с другим скоростным катером на популярном курорте Пхукет в Таиланде.

В результате инцидента погибли двое детей — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка, еще более 20 человек получили травмы, сообщает агентство ТАСС.

Инцидент произошел сегодня утром около 8.00 по местному времени. На видео, которое впоследствии было опубликовано в интернете, можно увидеть, что катера столкнулись носами на большой скорости.

По предварительной информации, на борту одного из катеров было 35 человек, включая гида, другой катер был почти пустым и направлялся забирать других туристов. Всего на обоих катерах было 39 человек. Никто из четырех членов экипажа обоих судов не пострадал. Обстоятельства инцидента устанавливают местные правоохранители.

По информации российских СМИ, погибшие были братом и сестрой.

Напомним, в мае 2019 году в Италии перевернулся автобус с российскими туристами. Тогда один из туристов погиб.

Источник: Ракурс


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