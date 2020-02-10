Наслідки зіткнення, фото: The Phuket News

https://racurs.ua/ua/n133449-katery-z-rosiyskymy-turystamy-zitknulysya-na-populyarnomu-kurorti-zagynuly-dity-video.html

Ракурс

Катер з російськими туристами зіткнувся з іншим швидкісним катером на популярному курорті Пхукет у Таїланді.

В результаті інциденту загинули двоє дітей — 12-річний хлопчик та шестирічна дівчинка, ще понад 20 людей травмувалися, повідомляє агентство ТАСС.

Інцидент стався сьогодні вранці близько 8.00 за місцевим часом. На відео, яке згодом було опубліковане в інтернеті, можна побачити, що катери зіткнулися носами на великій швидкості.

За попередньою інформацією, на борту одного з катерів було 35 осіб, включаючи гіда, інший катер був майже порожнім і прямував забирати інших туристів. Всього на обох катерах було 39 людей. Ніхто з чотирьох членів екіпажу обох суден не постраждав. Обставини інциденту встановлюються місцевими правоохоронцями.

За інформацією російських ЗМІ, загиблі були братом та сестрою.

Нагадаємо, у травні 2019 року в Італії перекинувся автобус із російськими туристами. Тоді один із туристів загинув.