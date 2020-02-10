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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Фото: 24 канал

Гончарук анонсував появу в Кабміні нових посад та віце-прем'єрів

10 лют 2020, 11:09
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У Кабінеті міністрів України найближчим часом можуть з’явитися нові посади.

В уряді можуть з’явитися віце-прем'єр міністр із регіонального розвитку та з інвестицій та віце-прем'єр-міністр із соціальних питань. У Кабмін шукають людей, які можуть підсилити склад чинного уряду. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв’ю «Українській правді».

Ми дійсно шукаємо останній місяць людей, які могли би підсилити уряд. Таких зустрічей в різних форматах було десяток, може, навіть більше. Є низка напрямків, по яких ми, очевидно, будемо підсилюватися, — зазначив він.

За словами глави уряду, Альону Бабак звільнили з посади міністра розвитку громад і територій після консультацій. На її місце призначили Дениса Шмигаля й дали йому повноваження віце-прем'єра, щоб посилити розвиток місцевого самоврядування.

Гончарук висловив надію, що Олексій Рєзніков стане міністром окупованих територій. Також він підтвердив інформацію про те, що шукають людину на посаду віце-прем'єра з економічних питань, вже є кілька кандидатур. При цьому прем'єр заперечив, що цю посаду можуть зайняти Ігор Ніконов, Віктор Пинзеник чи Ростислав Шурма.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що при прийнятті кадрових рішень в уряді радиться з головою Офісу президента України Андрієм Богданом і помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.


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