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В Украине могут отменить регистрацию ряда партий, фото: Zaxid.net

Минюст просит суд аннулировать регистрацию 35 партий

10 фев 2020, 14:02
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Министерство юстиции направило в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иски об аннулировании регистрационных свидетельств в целом 35 политических партий.

Такие действия Минюст мотивирует тем, что эти политсилы в течение десяти лет не принимали участия в парламентских выборах и не выдвигали своих кандидатов на выборах президента. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что среди этого перечня, в частности, «Трудовая Украина», «Организация Украинских Националистов», «Гражданская «Партия Пора», «Социал-демократическая партия Украины» и «Блок оппозиционных сил».

Сейчас суд решает вопрос об открытии соответствующих производств.

Недавно в Минюсте сообщали, что обнаружили в Украине 48 так называемых «партий-зомби» и пообещали обратиться в суд по их ликвидации.

Напомним, Центрвибочком компенсировал более 467 млн ​​грн расходов на участие в парламентских выборах партиям, которые по результатам голосования 21 июля 2019 года смогли преодолеть проходной барьер.

Источник: Ракурс


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