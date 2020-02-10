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Ракурс
В Україні можуть скасувати реєстрацію низки партій, фото: Zaxid.net

Мін’юст просить суд анулювати реєстрацію 35 партій

10 лют 2020, 14:02
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Міністерство юстиції спрямувало до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) позови щодо анулювання реєстраційних свідоцтв загалом 35 політичних партій.

Такі дії Мін’юст мотивує тим, що ці політсили протягом десяти років не брали участі у парламентських виборах та не висували своїх кандидатів на виборах президента. Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

Зазначається, що серед цього переліку, зокрема, «Трудова Україна», «Організація Українських Націоналістів», «Громадянська «Партія Пора», «Соціал-демократична партія України» та «Блок опозиційних сил».

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття відповідних проваджень.

Нещодавно у Мін’юсті повідомляли, що виявили в Україні 48 так званих «партій-зомбі» й пообіцяли звернутися до суду щодо їх ліквідації.

Нагадаємо, Центрвибочком компенсував понад 467 млн грн витрат на участь у парламентських виборах партіям, котрі за результатами голосування 21 липня 2019 року змогли подолати прохідний бар'єр.

Джерело: Ракурс


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