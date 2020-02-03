Фінансування партій в Україні. Фото: etcetera.media

https://racurs.ua/ua/n133092-hto-finansuie-politychni-partiyi-v-ukrayini-infografika.html

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Політичні партії не можуть існувати без фінансування, але в Україні це питання завжди викликало багато запитань у громадськості. Лише за останні два роки офіційно політичні партії України отримали фінансування в сумі 3,55 млрд грн. Відповідно до закону, політичні партії можуть фінансувати як фізичні, так і юридичні особи. В Україні найчастіше політичні партії отримують фінансування від фізичних осіб.

Аналітику фінансування українських політичних партій за 2018 рік і дев’ять місяців 2019 провів громадський рух ЧЕСНО.

У загальній сумі фінансування партій частка перерахувань від фізичних осіб становить 68% (2,41 млрд грн), частка внесків юридичних осіб складає 14% (0,51 млрд грн) і 18% — це гроші кандидатів (0,63 млрд грн).

За аналізований період близько 20 тис. українців офіційно профінансували партії, а це означає, що середній внесок кожного склав близько 121 тис. грн. Якщо взяти для порівняння кампанію з переобрання президентом США Дональда Трампа, то в 2019 році середній внесок склав 176 дол. (близько 4,4 тис. грн).

Найбільші суми отримали ВО «Батьківщина» (564 млн грн), «Радикальна партія Олега Ляшка» (324 млн грн), «Слуга народу» (318 млн грн), «Опоблок» (180 млн грн) і партія «Основа» (179 млн грн).

Беззаперечним лідером по фінансуванню фізичними особами стала «Європейська солідарність» (4,5 тис. українців), за нею йде ВО «Батьківщина» (3,1 тис. громадян) і партія «Сила людей» (2,9 тис. фізичних осіб).