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Фінансування партій в Україні. Фото: etcetera.media

Хто фінансує політичні партії в Україні (ІНФОГРАФІКА)

3 лют 2020, 15:16
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Політичні партії не можуть існувати без фінансування, але в Україні це питання завжди викликало багато запитань у громадськості. Лише за останні два роки офіційно політичні партії України отримали фінансування в сумі 3,55 млрд грн. Відповідно до закону, політичні партії можуть фінансувати як фізичні, так і юридичні особи. В Україні найчастіше політичні партії отримують фінансування від фізичних осіб.

Аналітику фінансування українських політичних партій за 2018 рік і дев’ять місяців 2019 провів громадський рух ЧЕСНО.

Аналітика фінансування політичних партій в Україні. Фото: ЧЕСНОУ загальній сумі фінансування партій частка перерахувань від фізичних осіб становить 68% (2,41 млрд грн), частка внесків юридичних осіб складає 14% (0,51 млрд грн) і 18% — це гроші кандидатів (0,63 млрд грн).

За аналізований період близько 20 тис. українців офіційно профінансували партії, а це означає, що середній внесок кожного склав близько 121 тис. грн. Якщо взяти для порівняння кампанію з переобрання президентом США Дональда Трампа, то в 2019 році середній внесок склав 176 дол. (близько 4,4 тис. грн).

Аналітика фінансування політичних партій в Україні. Фото: ЧЕСНОНайбільші суми отримали ВО «Батьківщина» (564 млн грн), «Радикальна партія Олега Ляшка» (324 млн грн), «Слуга народу» (318 млн грн), «Опоблок» (180 млн грн) і партія «Основа» (179 млн грн).

Аналітика фінансування політичних партій в Україні. Фото: ЧЕСНОБеззаперечним лідером по фінансуванню фізичними особами стала «Європейська солідарність» (4,5 тис. українців), за нею йде ВО «Батьківщина» (3,1 тис. громадян) і партія «Сила людей» (2,9 тис. фізичних осіб).


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