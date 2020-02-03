Зеленський в Омані: Держуправління справами повідомило, чи оплачувало січневий вояж президента

Зеленський в Омані / Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n133091-zelenskyy-v-omani-derjupravlinnya-spravamy-povidomylo-chy-oplachuvalo-sichnevyy-voyaj-prezydenta.html

Ракурс

Візит Володимира Зеленського до Оману у січні 2020 року містить низку таємниць щодо організації поїздки, складу української делегації, авіаперельотів, дати прибуття та вильоту з країни. «Ракурс» поцікавився у Державному управлінні справами, яке традиційно відповідає за матеріальний супровід подібних візитів, скільки коштів було витрачено з держбюджету на організацію поїздки Зеленського до Оману.

В держуправлінні уточнили, що відомство забезпечує діяльність президента за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента України та Офісу президента». Разом з тим, у ДУСі кажуть, що не оплачували жодних витрат, пов’язаних з візитом глави держави до Оману.

Державне управління справами не здійснювало оплату витрат, пов’язаних з перебуванням Зеленського в Омані у січні 2020 року, а також не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна», — йдеться у відповіді на запит «Ракурсу».

Нагадаємо, 5 та 6 січня Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський в Омані провів зустрічі з міністром закордонних справ султанату та виконавчим президентом резервного фонду країни. Вранці 8 січня, після появи даних про авіакатастрофу літака «Міжнародних авіаліній України» в Ірані, Зеленський перервав поїздку до Оману та, за інформацією Офісу президента, мав намір терміново повернутися до Києва. За даними ЗМІ, глава держави зміг повернувся додому лише через добу після трагедії. Окрім цього, переліт літака проросійського олігарха та нардепа Віктора Медведчука до Оману збігся з перебуванням Зеленського на Аравійському півострові.

Раніше у січні «Українська правда» також направляла запит до Офісу президента із проханням надати інформацію про склад української делегації, що відвідувала Оман разом із Зеленським. У відповідь прес-служба глави держави зазначила, що не знає, хто літав із Зеленським.