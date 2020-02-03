Зеленський в Омані / Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/n133091-zelenskiy-v-omane-gosupravlenie-delami-soobschilo-vo-skolko-oboshelsya-yanvarskiy-voyaj.html

Ракурс

Визит Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года покрыт «организационной тайной», поскольку до сих пор не известен полный состав украинской делегации, которая сопровождала президента, а также даты прибытия самолета Зеленского в Оман и его вылета из страны. «Ракурс» поинтересовался у Государственного управления делами, традиционно отвечающего за материальное сопровождение подобных визитов, сколько средств было потрачено из госбюджета на организацию поездки Зеленского в Оман.

В Госуправлении делами уточнили, что ведомство обеспечивает деятельность президента, согласно бюджетной программе «Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и Офиса президента». Вместе с тем, там говорят, что не оплачивали никаких расходов, связанных с визитом главы государства в Оман.

Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием Зеленского в Омане в январе 2020 года, а также не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного авиационного предприятия «Украина», — говорится в ответе на запрос «Ракурса».

Напомним, 5 и 6 января Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский в Омане провел встречи с министром иностранных дел султаната и исполнительным президентом резервного фонда страны. Утром 8 января, после подтверждения информации об авиакатастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране, Зеленский прервал поездку в Оман и, по данным Офиса президента, намеревался срочно вернуться в Киев. Согласно сообщениям СМИ, глава государства смог вернулся домой лишь спустя сутки после трагедии. Кроме этого, перелет самолета пророссийского олигарха и нардепа Виктора Медведчука в Оман совпал с пребыванием Зеленского на Аравийском полуострове.

Ранее в январе «Украинская правда» также направляла запрос в Офис президента с просьбой предоставить информацию о составе украинской делегации, которая посетила Оман вместе с Зеленским. В ответ пресс-служба главы государства заявила, что не знает, кто летал вместе с Зеленским.