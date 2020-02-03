Пільгові кредити: в Україні запустили програму «5-7-9»

https://racurs.ua/ua/n133090-v-ukrayini-zapustyly-programu-deshevyh-kredytiv-scho-ce-ta-yak-yih-otrymaty.html

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Програма пільгового кредитування «5−7−9» для підприємців вже почала діяти в Україні. Кредити з низькими процентними ставками українці зможуть отримати вже цього місяця.

Кредити розраховані на розширення мікро- та малого бізнесу в Україні. Їх видаватимуть під 5%, 7% або 9% річних — в залежності від доходу бізнесу та умов роботи. Про запуск програми повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в Telegram.

Позику під 5% річних видаватимуть для нового або діючого бізнесу з доходом до 25 млн грн на рік, якщо буде створено два робочих місця. Власний внесок повинен становити не менш ніж 30% суми кредиту. Термін кредитування — до п’яти років, валюта — гривня.

Кредити під 7% — для бізнесу з доходом до 25 млн грн, який не створює нові робочі місця. Для отримання такого кредиту підприємець також повинен внести не менш ніж 30% власних коштів.

Кредити під 9% річних видаватимуть тим, чий річний дохід становить від 25 до 50 млн грн. Водночас за кожне нове створене робоче місце кредитна ставка буде зменшуватися на 0,5%, але не більше ніж на 5% загалом. Власний внесок в проект — не менше 20% від суми.

Зазначена програма передбачена для нових юридичних осіб і фізосіб-підприємців резидентів або ж для вже діючих суб'єктів господарювання з діяльністю від 12 місяців.

Для отримання кредиту та участі у цій програмі вони повинні мати:

для осіб, які планують бізнес з нуля, — бізнес-план;

для діючого бізнесу — відсутність негативної історії, що стосується прибуткової діяльності за останній звітний рік.

Максимум підприємець може отримати в кредит 1,5 млн грн. Термін кредитування — до 5 років, валюта — гривня. На видачу кредитів уряд виділив 2 млрд грн. Подробиці програми можна дізнатися на сайті «5−7−9» або зателефонувавши на гарячу лінію 1545. Подати заявки на отримання кредиту можна там же.

Участь у проекті візьмуть три банки — «ПриватБанк», «Ощадбанк» і «Укргазбанк». Міністр фінансів Оксана Маркарова вважає, що в майбутньому до програми приєднаються і більшість приватних банків.

Проте не всі залишилися задоволені умовами отримання кредитів. Так, глава «Союзу захисту підприємництва» Сергій Доротич зазначив, що умови видачі таких кредитів від держави могли б бути кращими, адже, за його словами, для отримання позики потрібно залишити заставу — квартиру або машину.

Водночас, за словами Гончарука, банки вже отримали понад 17 тисяч заявок від підприємців для отримання кредитів.

Зазначимо, цю програму анонсував Володимир Зеленський у грудні 2019 року. Вона спрямована на українців, які живуть за кордоном, але хочуть повернутися на батьківщину, а також на тих, хто збирається шукати краще життя за кордоном.