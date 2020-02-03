Льготные кредиты: в Украине запустили программу «5-7-9»

https://racurs.ua/n133090-v-ukraine-zapustili-programmu-deshevyh-kreditov-chto-eto-i-kak-ih-poluchit.html

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Программа льготного кредитования «5−7−9» для предпринимателей уже начала действовать в Украине. Кредиты с низкими процентными ставками украинцы смогут получить уже в этом месяце.

Кредиты рассчитаны на расширение микро- и малого бизнеса в Украине. Их будут выдавать под 5%, 7% или 9% — в зависимости от дохода бизнеса и условий работы. О запуске программы сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

Займ под 5% годовых будут выдавать для нового или действующего бизнеса с доходом до 25 млн грн в год, если будет создано два рабочих места. Собственный взнос должен составлять не менее 30% суммы. Срок кредитования — до пяти лет, валюта — гривна.

Кредиты под 7% — для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новые рабочие места. Для получения такого кредита предприниматель также должен внести не менее 30% собственных средств.

Кредиты под 9% годовых будут выдавать тем, чей годовой доход составляет от 25 до 50 млн грн. При этом за каждое новое созданное рабочее место кредитная ставка будет уменьшаться на 0,5%, но не более чем на 5% в целом. Собственный взнос в проект — не менее 20%.

Указанная программа предусмотрена для новых юридических лиц и физлиц-предпринимателей резидентов или же для уже действующих субъектов хозяйствования с деятельностью от 12 месяцев.

Для получения кредита и участия в этой программе они должны иметь:

для лиц, которые планируют бизнес с нуля, — бизнес-план;

для действующего бизнеса — отсутствие негативной истории, касающейся прибыльной деятельности за последний отчетный год.

Максимум предприниматель может получить в кредит 1,5 млн грн. Срок кредитования — до 5 лет, валюта — гривна. На выдачу кредитов правительство выделило 2 млрд грн. Подробности программы можно узнать на сайте «5−7−9» или позвонив на горячую линию 1545. Подать заявки на получение кредита можно там же.

Участие в проекте примут три банка — «ПриватБанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк». Министр финансов Оксана Маркарова считает, что в будущем к программе присоединятся и большинство частных банков.

Однако не все остались довольны условиями получения кредитов. Так, глава «Союза защиты предпринимательства» Сергей Доротич отметил, что условия выдачи таких кредитов от государства оставляют желать лучшего, ведь, по его словам, для получения займа нужно оставить залог — квартиру или машину.

При этом, по словам Гончарука, в банки уже поступило более 17 тысяч заявок от предпринимателей для получения кредитов.

Отметим, данную программу анонсировал Владимир Зеленский в декабре 2019 года. Она направлена на украинцев, которые живут за границей, но хотят вернуться на родину, а также на тех, кто собирается искать лучшую жизнь за рубежом.