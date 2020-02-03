Президенту доверяют менее 50% граждан. Фото: Офис президента

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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать.

По состоянию на конец января 2020 года меньше 50% украинцев доверяли главе государства. Действующему гаранту Конституции совсем не доверяют 20,5% опрошенных, скорее не доверяют — 18,8%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром социального мониторинга и Украинского института социальных исследований им. Яременко, которое опубликовано на сайте центра.

Опрос свидетельствует, что 28,7% украинцев, скорее доверяют Зеленскому, а 11,3% респондентов затруднились с ответом.

Однако, президент Зеленский продолжает оставаться политиком с положительным балансом доверия. Ему скорее не доверяют 39,3% граждан, а доверяют всего 49,4%.

Отмечается, что социологи проводили опрос с 24 по 28 декабря, опрошено 2003 респондента по всей территории Украины, кроме оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Напомним, социологическая группа «Рейтинг» в декабре сообщала, что уровень удовлетворенности работой Зеленского за последние две недели вырос с 53% до 62%. Также с 33% до 25% стало меньше тех, кто недоволен деятельностью Зеленского на посту президента.