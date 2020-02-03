Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Президенту доверяют менее 50% граждан. Фото: Офис президента

Рейтинг Зеленского рекордно упал: президенту доверяют менее 50% граждан (ТАБЛИЦА)

3 фев 2020, 15:00
999

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать.

По состоянию на конец января 2020 года меньше 50% украинцев доверяли главе государства. Действующему гаранту Конституции совсем не доверяют 20,5% опрошенных, скорее не доверяют — 18,8%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром социального мониторинга и Украинского института социальных исследований им. Яременко, которое опубликовано на сайте центра.

Опрос свидетельствует, что 28,7% украинцев, скорее доверяют Зеленскому, а 11,3% респондентов затруднились с ответом.

Однако, президент Зеленский продолжает оставаться политиком с положительным балансом доверия. Ему скорее не доверяют 39,3% граждан, а доверяют всего 49,4%.

Отмечается, что социологи проводили опрос с 24 по 28 декабря, опрошено 2003 респондента по всей территории Украины, кроме оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Президенту доверяют менее 50% граждан. Фото: smc.org.ua

Напомним, социологическая группа «Рейтинг» в декабре сообщала, что уровень удовлетворенности работой Зеленского за последние две недели вырос с 53% до 62%. Также с 33% до 25% стало меньше тех, кто недоволен деятельностью Зеленского на посту президента.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Хитрости Данилова, Сивохо-нелепость и дилетанты: Кривонос рассказал, как ему работается в СНБО

Боевой генерал Сергей Кривонос рассказал, как ему работается в Совете нацбезопасности и обороны Украины. Он назвал назначение Сивохо нелепостью, а также отметил, что ему мешают, но утверждает, что маховик реформ остановить не удастся

Новости Украины
16:01