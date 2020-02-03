Дмитрий Разумков, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n133088-kodeks-dobrodeteli-narodnogo-deputata-mojet-stat-zakonom-razumkov-video.html

Ракурс

В Украине могут законодательно закрепить кодекс добропорядочности народного депутата.

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил в ходе сегодняшнего брифинга, комментируя ситуацию со скандальным заявлением члена фракции «Слуга народа» Евгения Брагара.

Соответствующий кодекс члены фракции «Слуга народа» подписывали, становясь народными избранниками.

Разумков отметил, что он бы слукавил, если бы заявил, что сегодня этот кодекс работает на 100%, и добавил, что этот кодекс пока носит декларативный характер.

На самом деле мы уже занимаемся этим вопросом, чтобы появился кодекс в качестве закона, кодекс поведения народного депутата. Чтобы это была не только внутрипартийная история, которую ты можешь поддержать, не поддержать, а иногда, будем реалистами, потом от нее отойти, но и чтобы это несло юридические последствия, — отметил спикер ВР.

Напомним, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сегодня заявил, что народные депутаты от «Слуги народа» обсудят дальнейшую судьбу Брагара.